Представитель МакSим оценила, через сколько артистка вернется к работе

Новых концертов и песен от певицы МакSим не будет еще как минимум год. Об этом сообщила ее представитель.

По ее словам, артистка еще слаба. Ее ждет долгий курс терапии.

— Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом, — приводит «РИА Новости» слова представителя.

МакSим нужно восстановиться физически после 1,5 месяца комы, сейчас она не готова к публичному вниманию.

Фото: vk.com/maksimofficial

Вчера певицу перевели из реанимации в обычную палату. Менеджер артистки добавила, что дата выписки неизвестна, но она «не за горами». Вчера же МакSим впервые самостоятельно вышла на связь после болезни. В своем посте в Instagram она поблагодарила персонал больницы №52, который боролся за ее жизнь, а также тех, кто переживал за ее состояние. По словам певицы, ей помогла моральная поддержка. PR-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская ранее опровергала информацию о том, что артистка не сможет петь.

