Главное к утру: ЧП в больнице Владикавказа, санкции и «болезнь зеленых мартышек»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 9 августа:
- В Казани к 2023 году построят многофункциональный центр радиационной стерилизации медицинских изделий. Новое предприятие будет ориентировано на радиационную стерилизацию медицинской продукции: перевязочные материалы, шприцы, катетеры, системы переливания и фильтрации крови и т. д. На его создание потратят 300 млн рублей
- Вечером на станции метро «Суконная слобода» в Казани по технической причине остановился поезд. Инцидент произошел в 19.30. Пользователи соцсетей сообщили, что якобы слышали хлопок. Неисправность устранили на месте, поезд своим ходом отправили в депо для дальнейшего осмотра и выявления причины, отметили в пресс-службе предприятия. Задержка поездов составила 40 минут.
- В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа в результате порыва трубы с кислородом погибли девять человек. Всего в реанимации находился 71 пациент. СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- На территории Гвинеи выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек». Заболевание вирусом Марбург обнаружили на юге Гвинеи. Заразившийся пациент умер. Кровь, которую взяли у него, проанализировали сначала в одной из национальных лабораторий Гвинеи, а затем в Институте Пастера в Сенегале. Оба исследования дали один результат — речь идет о лихорадке Марбург, ВОЗ подтвердила эти данные.
- Россия закрывает въезд ряду граждан Великобритании «в ответ на недружественные действия британских властей». Москва призвала британское руководство «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии».
- Молдавия отозвала посла в России Владимира Головатюка. Отмечается, что отзыв касается аспектов работы посла, но не отношений между двумя странами. Головатюк был назначен на должность посла в 2020 году.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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