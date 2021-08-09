Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа

СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели девяти человек в больнице Владикавказа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя регионального СУСК Эдуарда Гусова.

Фото: osetia.sledcom.ru

В больнице скорой помощи во Владикавказе на кислородной станции произошла поломка. Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей, уточнял врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. СК начал доследственную проверку.



В реанимации всего находился 71 пациент. Сейчас газ начали подавать из резервных баллонов.



Татьяна Леухина