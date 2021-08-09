В Гвинее выявили первый случай заболевания «болезнью зеленых мартышек» — лихорадкой Марбург

На территории Гвинеи выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек». Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Заболевание вирусом Марбург обнаружили на юге Гвинеи. Заразившийся пациент умер. Кровь, которую взяли у него, проанализировали сначала в одной из национальных лабораторий Гвинеи, а затем в Институте Пастера в Сенегале. Оба исследования дали один результат — речь идет о лихорадке Марбург, ВОЗ подтвердила эти данные.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы должны сделать все, чтобы остановить распространение вируса», — заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Первый случай заражения выявили в районе, где с минувшего января по июнь произошла вспышка лихорадки Эбола. До нынешнего случая в Гвинее заболевших лихорадкой Марбург не фиксировалось. Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.

Считается, что заболевание передается человеку от летучих мышей. Далее оно распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли, а в течение семи дней у заболевших развиваются признаки геморрагической лихорадки. Летальность лихорадки Марбург составляет от 24 до 88% в зависимости от штамма вируса и способов лечения.

Сейчас против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует ни вакцины, ни лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. В предыдущие годы случаи заболевания лихорадкой Марбург специалисты фиксировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР, пишет ТАСС.

В июне текущего года в китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения птичьим гриппом H10N3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тогда не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю из-за выявления нового штамма птичьего гриппа в Китае.



Татьяна Леухина