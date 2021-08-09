Во Владикавказе из-за прорыва трубы с кислородом погибли девять человек

В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа в результате порыва трубы с кислородом погибли девять человек. Всего в реанимации находился 71 пациент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что авария произошла на кислородной станции, фактически произошел порыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Подача кислорода была прекращена. Газ начали подавать из резервных баллонов, пишет «РИА Новости».

В феврале в одной из больниц Одинцовского района Московской области три человека умерли из-за отключения системы подачи кислорода в аппараты искусственной вентиляции легких. Следователи возбудили уголовное дело.

