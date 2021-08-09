Задержка движения в казанском метрополитене из-за неполадки с поездом составила 40 минут

Сегодня на станции метро «Суконная слобода» на составе марки «Русич» произошел сбой устройства автоматики управления поездом. Задержка поездов составила 40 минут. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Инцидент произошел в 19.30. Неисправность устранили на месте, поезд своим ходом отправили в депо для дальнейшего осмотра и выявления причины, отметили в пресс-службе предприятия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Движение поездов восстановили в 20.10.

Очевидцы ранее сообщали, что слышали хлопок. Поезд двигался в сторону центра. Пользователи соцсетей делились видео с места происшествия.