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Задержка движения в казанском метрополитене из-за неполадки с поездом составила 40 минут

20:44, 09.08.2021
Задержка движения в казанском метрополитене из-за неполадки с поездом составила 40 минут
Фото: t.me/metroelectrotranskzn

Сегодня на станции метро «Суконная слобода» на составе марки «Русич» произошел сбой устройства автоматики управления поездом. Задержка поездов составила 40 минут. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Инцидент произошел в 19.30. Неисправность устранили на месте, поезд своим ходом отправили в депо для дальнейшего осмотра и выявления причины, отметили в пресс-службе предприятия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Движение поездов восстановили в 20.10.

Очевидцы ранее сообщали, что слышали хлопок. Поезд двигался в сторону центра. Пользователи соцсетей делились видео с места происшествия.

ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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