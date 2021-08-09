Россия закрывает въезд ряду граждан Великобритании

В распространенном комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина сообщается, что Москва в ответ на введение Лондоном персональных санкций в отношении российских граждан закрывает въезд в Россию ряду британских представителей.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — отметили в МИД РФ.

Москва призвала британское руководство «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии». «Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — указывается в комментарии.

В апреле МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной линией поведения» России. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Британии.

Алексей Нечаев