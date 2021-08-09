Молдавия отозвала посла в России Владимира Головатюка
Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности. Об этом сообщает ТАСС.
«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», — заявила премьер Наталья Гаврилица на заседании правительства в понедельник.
Отмечается, что отзыв касается аспектов работы посла, но не отношений между двумя странами. Головатюк был назначен на должность посла в 2020 году.
Ранее в СМИ появилась информация о скандале, связанном с сексуальными домогательствами в отношении одной из сотрудниц посольства. Посол отказался говорить на эту тему, в МИД эту информацию не комментировали.
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