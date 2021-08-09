В Казани построят центр радиационной стерилизации медизделий
В Казани к 2023 году построят многофункциональный центр радиационной стерилизации медицинских изделий. Он будет одним из самых крупных в России, говорится на сайте официального издания российской атомной отрасли газеты «Страна Росатом».
Новое предприятие будет ориентировано на радиационную стерилизацию медицинской продукции: перевязочные материалы, шприцы, катетеры, системы переливания и фильтрации крови и т.д. На его создание потратят 300 млн рублей.
Аналогичные центры ожидается построить и в Обнинске Калужской области и Челябинской области, но казанский станет одним из самых производительных в создаваемой сети. Производство запустят на территории медицинского кластера «Фарммедполис РТ».
Выбор Татарстана не случаен: «Во-первых, на территории всего Приволжского федерального округа нет ни одного центра ионизирующей обработки, но при этом в Татарстане довольно много крупных якорных заказчиков, для которых такая услуга востребована», — говорится в сообщении.
Также предприятие расположится близко к аэропорту и федеральной трассе, что позволит работать с заказчиками за пределами республики.
В апреле прошлого года компания «Стерион», созданная при участии «Росатома», заключила контракт на стерилизацию более 58 млн медицинских масок с одной из российских компаний, поставляющих стерильные маски в российские медучреждения.ПромышленностьОбществоБизнесУслуги Татарстан
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