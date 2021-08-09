В Казани построят центр радиационной стерилизации медизделий

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани к 2023 году построят многофункциональный центр радиационной стерилизации медицинских изделий. Он будет одним из самых крупных в России, говорится на сайте официального издания российской атомной отрасли газеты «Страна Росатом».

Новое предприятие будет ориентировано на радиационную стерилизацию медицинской продукции: перевязочные материалы, шприцы, катетеры, системы переливания и фильтрации крови и т.д. На его создание потратят 300 млн рублей.

Аналогичные центры ожидается построить и в Обнинске Калужской области и Челябинской области, но казанский станет одним из самых производительных в создаваемой сети. Производство запустят на территории медицинского кластера «Фарммедполис РТ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выбор Татарстана не случаен: «Во-первых, на территории всего Приволжского федерального округа нет ни одного центра ионизирующей обработки, но при этом в Татарстане довольно много крупных якорных заказчиков, для которых такая услуга востребована», — говорится в сообщении.

Также предприятие расположится близко к аэропорту и федеральной трассе, что позволит работать с заказчиками за пределами республики.

В апреле прошлого года компания «Стерион», созданная при участии «Росатома», заключила контракт на стерилизацию более 58 млн медицинских масок с одной из российских компаний, поставляющих стерильные маски в российские медучреждения.