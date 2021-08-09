Соцсети: на станции метро «Суконная слобода» в Казани по технической причине остановился поезд

В Казани сегодня вечером на станции метро «Суконная слобода» по технической причине остановился поезд. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Пользователи соцсетей сообщили, что якобы слышали хлопок. Поезд направлялся в сторону центра города — к станции метро «Площадь Тукая».

Сегодня вечером в Казани почти на два часа остановилось движение трамвая №1 на перекрестке улиц Беломорской — Серафимовича.

