Предприниматель из Марий Эл подал в суд из-за обязательной вакцинации

Предприниматель из Марий Эл потребовал отменить обязательную вакцинацию в регионе, с таким иском он обратился в суд. Истец ООО УК «Профессионал», которое возглавляет его совладелец Андрей Смышляев, сообщает «Коммерсант».



Истец требует признать недействительными пункты постановления главного санитарного врача Марий Эл «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» от 22 июля. Документом предписано вакцинировать не менее 60% своих сотрудников некоторых сфер из-за с неблагополучной эпидемиологической ситуации в республике.

Ссылаясь на федеральное законодательство, истец считает, что постановление нарушает права предпринимателей в Марий Эл, поскольку «принудительные меры к применению профилактических прививок законом не предусмотрены». По словам Смышляева, решением Роспотребнадзора недовольны и другие предприниматели республики, но пока они «заняли выжидательную позицию».

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрии Горбунов считает, что пока шансы на удовлетворение судом иска остаются низкими.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно постановлению, сотрудники должны получить первую дозу вакцины до 1 сентября, а вторую — до 25 сентября.

Похожий иск подали в июле жители РБ в Верховный суд Башкирии к главе республики Радию Хабирову и его администрации. Суд вернул коллективный иск. Он установил, что иск подан «с нарушением требований закона, предъявляемых к форме и содержанию иска и/или приложенных к нему документов». Заявителям рекомендовалось исправить недостатки до 26 июля.

В интервью «Реальному времени» юрист Анатолий Чиквин рассказал, правомерно ли вводить обязательную вакцинацию.

Маргарита Головатенко