Верховный суд Башкирии вернул иск активистов, оспаривающих ковидные ограничения

Верховный суд Башкирии вернул коллективный иск из-за коронавирусных ограничений, направленный к администрации главы региона и руководителю республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов РБ Вадима Хабирова.



«Верховный суд Башкирии принял решение о возврате искового заявления в связи с неустранением недостатков заявителями в установленный срок», — сообщил он.

Суд установил, что иск подан «с нарушением требований закона, предъявляемых к форме и содержанию иска и/или приложенных к нему документов». Заявителям рекомендовалось исправить недостатки до 26 июля.



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Иск подали в начале июля, заявителями выступали 20 человек. В иске просили признать недействительными внесенные в июне этого года изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Маргарита Головатенко