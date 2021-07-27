В Набережные Челны поступила вакцина «Спутник Лайт»
В Набережные Челны поступила первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Город получил 1,5 тыс. доз нового препарата.
Вакцина предназначена для тех, кто переболел COVID-19 не менее полугода назад. Желающим привиться «Спутником Лайт» необходимо записаться в лист ожидания в своей поликлинике или по единому номеру 122, пишут «Челнинские известия».
«Спутник Лайт» поступил в Татарстан вчера в количестве 13,5 тыс. доз. В Минздраве РТ сообщили «Реальному времени», что препарат в ближайшее время будет доступен в стационарных пунктах вакцинации.
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