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В Набережные Челны поступила вакцина «Спутник Лайт»

18:59, 27.07.2021
В Набережные Челны поступила вакцина «Спутник Лайт»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережные Челны поступила первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Город получил 1,5 тыс. доз нового препарата.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцина предназначена для тех, кто переболел COVID-19 не менее полугода назад. Желающим привиться «Спутником Лайт» необходимо записаться в лист ожидания в своей поликлинике или по единому номеру 122, пишут «Челнинские известия».

«Спутник Лайт» поступил в Татарстан вчера в количестве 13,5 тыс. доз. В Минздраве РТ сообщили «Реальному времени», что препарат в ближайшее время будет доступен в стационарных пунктах вакцинации.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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