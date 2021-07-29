649 млн рублей на зарплату муниципальных служащих Казани — много это или мало?
На оплату труда муниципальных служащих Казани за первое полугодие 2021-го направили более 649 млн рублей, следует из сборника документов мэрии города. На 1 июля этого года численность муниципальных служащих столицы Татарстана составила 1 664 человека.
За январь — июнь 2021 года на оплату труда работников муниципальных учреждений Казани направили более 10,2 млрд рублей. Их среднесписочная численность на 1 июля составила 37 558 человек.
649 млн рублей — это:
- В среднем по 65 тыс. рублей в месяц на каждого муниципального служащего Казани, если поделить сумму (649 млн руб.) на число сотрудников (1 664 чел.) и на количество месяцев (6 месяцев). Это значительно больше средней зарплаты по Казани — 35 тысяч рублей, по данным за первый квартал текущего года.
- Примерно в 5 раз больше, чем правительство собирается направить на повышение окладов космонавтов — всего 127,4 млн рублей.
- В 1,3 раза больше, чем выделило правительство в прошлом году на повышение зарплат врачей в Татарстане — 500 млн рублей.
- 47,6 тысячи МРОТ в России — минимальный размер оплаты труда в следующем году составит 13 617 рублей.
- Почти 32 тысячи пенсий в России — средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров к 2024 году должен вырасти до 20 388 рублей.
- В 82,2 раза больше, чем получит Татарстан из федерального бюджета на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинских сотрудников — всего 7,9 млн рублей.
- Примерно в 3,4 раза больше, чем выделили на выплату новых ежемесячных детских пособий в Татарстане — 189 млн рублей.
- Та сумма, которой россиянину хватит на 721 год, чтобы чувствовать себя финансово независимым — в месяц жителю России нужно 75 тысяч рублей, следует из опросов.
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