На оплату труда муниципальных служащих Казани за первое полугодие 2021 года направили более 649 млн рублей
Исполком Казани отчитался об оплате труда муниципальных служащих. Фактические расходы за первое полугодие 2021 года составили более 649 млн рублей.
Среднесписочная численность муниципальных служащих Казани на 1 июля 2021 года составила 1 664 человека, следует из сборника документов мэрии города №28.
На оплату труда работников муниципальных учреждений столицы Татарстана за январь—июнь этого года направили более 10,2 млрд рублей. Их среднесписочная численность на 1 июля составила 37 558.
Напомним, что муниципальным служащим Татарстана запретили иметь иностранное гражданство. Инициатива была внесена в Госсовет РТ председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альбертом Хабибуллиным. Те, кто уже обладает гражданством, обязан сообщить о его наличии.
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