На оплату труда муниципальных служащих Казани за первое полугодие 2021 года направили более 649 млн рублей

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Исполком Казани отчитался об оплате труда муниципальных служащих. Фактические расходы за первое полугодие 2021 года составили более 649 млн рублей.

Среднесписочная численность муниципальных служащих Казани на 1 июля 2021 года составила 1 664 человека, следует из сборника документов мэрии города №28.

На оплату труда работников муниципальных учреждений столицы Татарстана за январь—июнь этого года направили более 10,2 млрд рублей. Их среднесписочная численность на 1 июля составила 37 558.

Напомним, что муниципальным служащим Татарстана запретили иметь иностранное гражданство. Инициатива была внесена в Госсовет РТ председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альбертом Хабибуллиным. Те, кто уже обладает гражданством, обязан сообщить о его наличии.

Татьяна Демина