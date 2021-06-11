Россиянам для финансовой независимости нужно получать 75 тысяч рублей в месяц — это много или мало?
Чтобы стать финансово независимыми, россиянам необходим доход в среднем 74,9 тыс. руб. в месяц, следует из опроса компании «Сбербанк страхование жизни». Финансово независимыми себя назвали 63% респондентов. Участники опроса полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам.
По мнению россиян, жизнь финансово независимого человека выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64%), живет в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).
Самую большую зарплату, требуемую для финансовой независимости, хотят получать жители Москвы (104,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (98,5 тыс. руб.) и Владивостока (92,7 тыс. рублей).
Кроме того, для трети россиян важным пунктом для достижения независимости являются накопления. Больше всего накоплений требуется жителям Москвы (6,39 млн рублей), Кемерово (4,2 млн рублей) и Санкт-Петербурга (4,12 млн рублей). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн рублей.
74,9 тысячи рублей в месяц — это:
- В два раза меньше, чем нужно, чтобы быть счастливым: в январе этого года сервис SuperJob выяснял, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц.
- Почти на 20 тысяч больше, чем средняя зарплата по России: в марте 2021 года, по данным Росстата, она составила 55,2 тыс. рублей.
- В 2,3 раза больше реальных средних доходов россиян (доходы минус обязательные платежи и корректировка на инфляцию), которые, по данным Росстата, составляют 32,6 тыс. рублей.
- И в 2,25 раза больше, чем средняя зарплата по Татарстану — она, по данным Татарстанстата, в январе — марте 2021 года составила 33 271 рубль.
- Меньше, чем, по данным Росстата, зарабатывают врачи в России — их среднемесячный доход, по информации ведомства, составляет 87 тыс. рублей. Но на 30 тысяч больше, чем учителя в школах, те, по данным Росстата, зарабатывают по 45 тыс. рублей в месяц.
- Если хотя бы один член семьи будет зарабатывать столько — этого будет достаточно для комфортной платы ипотеки. По результатам исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), для российской семьи необходимый доход для безболезненной выплаты ипотеки составляет 70,3 тыс. рублей.
- В 3,56 раза больше, чем средний платеж по ипотеке в России: он составляет 21 тыс. рублей (данные ДОМ.РФ).
комментарии