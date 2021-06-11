Россиянам для финансовой независимости нужно получать 75 тысяч рублей в месяц — это много или мало?

Чтобы стать финансово независимыми, россиянам необходим доход в среднем 74,9 тыс. руб. в месяц, следует из опроса компании «Сбербанк страхование жизни». Финансово независимыми себя назвали 63% респондентов. Участники опроса полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам.

По мнению россиян, жизнь финансово независимого человека выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64%), живет в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).

Самую большую зарплату, требуемую для финансовой независимости, хотят получать жители Москвы (104,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (98,5 тыс. руб.) и Владивостока (92,7 тыс. рублей).

Кроме того, для трети россиян важным пунктом для достижения независимости являются накопления. Больше всего накоплений требуется жителям Москвы (6,39 млн рублей), Кемерово (4,2 млн рублей) и Санкт-Петербурга (4,12 млн рублей). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн рублей.

Фото: fxteam.ru

74,9 тысячи рублей в месяц — это:

В два раза меньше, чем нужно, чтобы быть счастливым : в январе этого года сервис SuperJob выяснял, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц.

: в январе этого года сервис SuperJob выяснял, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц. Почти на 20 тысяч больше, чем средняя зарплата по России : в марте 2021 года, по данным Росстата, она составила 55,2 тыс. рублей.

: в марте 2021 года, по данным Росстата, она составила 55,2 тыс. рублей. В 2,3 раза больше реальных средних доходов россиян (доходы минус обязательные платежи и корректировка на инфляцию), которые, по данным Росстата, составляют 32,6 тыс. рублей.

(доходы минус обязательные платежи и корректировка на инфляцию), которые, по данным Росстата, составляют 32,6 тыс. рублей. И в 2,25 раза больше, чем средняя зарплата по Татарстану — она, по данным Татарстанстата, в январе — марте 2021 года составила 33 271 рубль.

— она, по данным Татарстанстата, в январе — марте 2021 года составила 33 271 рубль. Меньше, чем, по данным Росстата, зарабатывают врачи в России — их среднемесячный доход, по информации ведомства, составляет 87 тыс. рублей. Но на 30 тысяч больше, чем учителя в школах , те, по данным Росстата, зарабатывают по 45 тыс. рублей в месяц.

— их среднемесячный доход, по информации ведомства, составляет 87 тыс. рублей. , те, по данным Росстата, зарабатывают по 45 тыс. рублей в месяц. Если хотя бы один член семьи будет зарабатывать столько — этого будет достаточно для комфортной платы ипотеки. По результатам исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), для российской семьи необходимый доход для безболезненной выплаты ипотеки составляет 70,3 тыс. рублей.

По результатам исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), для российской семьи необходимый доход для безболезненной выплаты ипотеки составляет 70,3 тыс. рублей. В 3,56 раза больше, чем средний платеж по ипотеке в России : он составляет 21 тыс. рублей (данные ДОМ.РФ).

Александр Артемьев