Казанскому бизнесу возместят затраты на ремонт и содержание ливневок

Условия получения субсидии

Казанскому бизнесу будут субсидировать содержание и ремонт ливневок — исполком столицы Татарстана утвердил порядок возмещения средств из городского бюджета. Сделано это для предотвращения подтоплений территорий.

Размер субсидии будет определяться исходя из объем работ и расценок, применяемых на основании сметных норм на ремонтно-строительные работы. Получить средства из бюджета Казани могут компании, ведущие работы по содержанию и ремонту ливневой канализации, в случае отсутствия просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам. Организация не должна находиться в процессе реорганизации и ликвидации, а также не должна являться иностранным юрлицом, в уставном капитале доля участия иностранных юридических лиц не превышает 50%. Еще одно условие — субсидии получат только те, кто еще привлекал деньги из бюджета города.

Субсидии будут перечисляться в течение 10 рабочих дней после принятия заключения. Если будут выявлены случаи выявления нарушений условий предоставления субсидий или нецелевого использования денег, то организация должна вернуть деньги в течение одного месяца.

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани о старте выдачи субсидии, ее сумме и общем состоянии «ливневок» в городе.

«Даже если бы они были чистыми, они не справились бы»

Нелюбовь Казани и «ливневок» тянется очень давно. Еще прошлым летом, когда столицу Татарстана сильно затопило, прокуратура выяснила, что местные власти не обеспечивают надлежащего контроля за объектами дождевой канализации и не принимают достаточных мер для разрешения проблемы. В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани в свою очередь сообщали, что причиной регулярных подтоплений на дорогах становится смыв потоком воды мусора в объекты ливневой канализации. Также там отметили, что ряд участков нуждается в новой ливневой канализации или реконструкции существующей сети.

На содержание ливневой канализации в 2021 году из казанского бюджета потратят 50 млн рублей. Одно из заданий — выявление и устранение причин аварийных ситуаций, а также ликвидация последствий. Это касается в том числе выходных и праздничных дней, при необходимости круглосуточно. Однако сумма все равно маленькая. Мэр Казани Ильсур Метшин объяснял, что проблему с ливневками в городе сложно решить, поскольку в бюджете не хватает средств на полный ремонт этой системы. По его словам, на полный ремонт ливневой канализации потребуется 3,7 млрд рублей.

Этим летом Казань сильно топило в начале июня и в начале-середине июля. Причем в первом случае, когда под водой оказались центральные улицы, виновными оказались не ливневки, а дорожные работы — по версии мэрии, на время ремонта улиц Татарстана, Островского, Пушкина крышки смотровых и дождеприемных колодцев были демонтированы, а колодцы закрываются металлическими листами, чтобы в канализационные сети не попал строительный мусор. Поэтому улицы во время дождя и затопило.

— Из-за этого же случилось происшествие с машинами на ул. Татарстана — так как верхний слой дороги снят, уровень дороги там гораздо ниже. Эта полоса была закрыта ограждениями. Но из-за ливня ограждения смыло в сторону, а водители, которые хотели ускориться и объехать пробку, попали на участки без асфальта, — объяснили в мэрии. Однако остается непонятным, почему затопило другие улицы, где ремонт не идет.

А вот причиной потопа в июля совершенно точно стали ливневки — горожане еще до периода дождей, 30 июня, пожаловались, что решетки ливневых канализаций забиты травой и мусором.

— Даже если бы они были чистыми, они не справились бы. Чему удивляться — , — написал пользователь соцсетей.

Мэр Казани Ильсур Метшин с ними не согласился. По его словам, засорение происходит именно во время дождя. «

— В ливнеприемник сносит весь мусор, скошенную траву, бутылки, всякие пакеты и т.д., которые наши неравнодушные казанцы бросают на улице, — заявил Метшин.

Фото: instagram.com

После сильного ливня 1 июля на очистку решеток и дождеприемников вышли дежурные бригады Комитета внешнего благоустройства исполкома города — они убирали мусор и траву, которые потоками воды занесло в ливневые канализации. В мэрии Казани подчеркнули, что вода прибывает быстрее, чем успевает уходить, так как осадков выпало очень много за короткое время.

После дождей в начале июля Ильсур Метшин заявил, что «к каждой решетке ливнеприемника дорожного рабочего не поставишь». На многих дорогах ливнеприемников вообще нет, потому что в то время, когда строились эти дороги, их не закладывали в проекты, отметил он. И констатировал, что ливнеприемники на новых дорогах справились с ситуацией — там подтоплений не было.

Ситуацию с казанскими ливневками пришлось комментировать руководителю пресс-службы президента РТ Лилие Галимовой. По ее словам, этот вопрос относится к компетенции властей города.

— Ответ «нет денег» — это удобный, но неправильный ответ, — подчеркнула Галимова в ответ на то, что казанские власти объясняют проблему с ливнеками отсутствием средств.

По ее словам, если есть необходимость, то надо идти и запрашивать средства.

— Если ссылаться на то, что нет денег, проблема, конечно, не решится», — обратила внимание Галимова, отметив, что вопрос с неработающими ливневыми канализациями есть не только в Казани, но и в других городах.

Дарья Пинегина