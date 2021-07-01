В Казани после сильного дождя ливневки очищают от мусора и травы

Фото: мэрия Казани

В Казани после сильного ливня дежурные бригады Комитета внешнего благоустройства исполкома города вышли на очистку решеток и дождеприемников. Они убирают мусор и траву, которые потоками воды занесло в ливневые канализации.

«Вода прибывает быстрее, чем успевает уходить. Об этом говорят «воронки» на дорогах. Осадков выпало очень много за короткое время», — говорится в сообщении в telegram-канале мэрии Казани.

Фото: мэрия Казани

Очистка ливневок проходит в центре Казани на улице Пушкина, а также на улицах Чистопольской, Восстания, Яруллина и некоторых других.

Фото: мэрия Казани

Власти города просят автомобилистов на короткое время не выезжать на проблемные участки или передвигаться с осторожностью, не забывая, что на некоторых участках ведется ремонт дорог.



Фото: мэрия Казани

Напомним, сегодня вечером в Казани прошел сильный дождь. Ливень обрушился на центр и другие районы города. Осадки сопровождались громом и грозой.

Фото: мэрия Казани

Синоптики прогнозировали вечером 1 июля непогоду: грозы и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сильные дожди, локально град.

Татьяна Демина