Новости общества

08:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэр Казани объяснил, почему сложно решить проблему с ливневками в городе

07:56, 08.09.2020
Мэр Казани объяснил, почему сложно решить проблему с ливневками в городе
Фото: realnoevremya.ru

В бюджете Казани не хватает средств на полный ремонт ливневой канализации, объяснил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин в интервью ведущему Первого канала Максиму Шарафутдинову.

«На ремонт ливневок необходимо 3,7 млрд рублей, в бюджете есть лишь 250 млн рублей. Вот как сварить этот суп или кашу из топора, когда надо 3,7 млрд, а есть 250 млн?» — сказал он.

Метшин сообщил, что в год казанский бюджет собирает около 2 млрд рублей благодаря транспортному налогу. На ремонт дорог и небольшое строительство требуется 6,5—7,5 млрд рублей.

В августе прокуратура Казани выявила причину затопления улиц после ливней.

ОбществоВластьИнфраструктураАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем