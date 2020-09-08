Мэр Казани объяснил, почему сложно решить проблему с ливневками в городе

В бюджете Казани не хватает средств на полный ремонт ливневой канализации, объяснил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин в интервью ведущему Первого канала Максиму Шарафутдинову.

«На ремонт ливневок необходимо 3,7 млрд рублей, в бюджете есть лишь 250 млн рублей. Вот как сварить этот суп или кашу из топора, когда надо 3,7 млрд, а есть 250 млн?» — сказал он.

Метшин сообщил, что в год казанский бюджет собирает около 2 млрд рублей благодаря транспортному налогу. На ремонт дорог и небольшое строительство требуется 6,5—7,5 млрд рублей.



В августе прокуратура Казани выявила причину затопления улиц после ливней.