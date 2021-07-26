В Татарстане могут внедрить самолет «Байкал» во внутреннюю авиацию
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минпромторгу РТ проработать вопрос об использовании новых легкомоторных самолетов «Байкал» во внутренней авиации. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
Самолет Минниханову презентовали на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
— Наибольший интерес у него (главы региона — прим. ред.) вызвала модель (самолета — прим.ред.) «Байкал», которым будет заменен Ан-2, — отметила Галимова.
Этот самолет удобен для малой авиации, поскольку он легкий, может совершать посадку не только на аэродроме, но и на воде.
«Байкал» разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2. Начало испытаний самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года.
Напомним, на МАКС-2021 президенту республики также презентовали новейший российский истребитель. Свои новинки на авиасалоне также представлял Татарстан. Подробности — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым