В Татарстане могут внедрить самолет «Байкал» во внутреннюю авиацию

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минпромторгу РТ проработать вопрос об использовании новых легкомоторных самолетов «Байкал» во внутренней авиации. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Самолет Минниханову презентовали на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Фото: пресс-служба президента РТ

— Наибольший интерес у него (главы региона — прим. ред.) вызвала модель (самолета — прим.ред.) «Байкал», которым будет заменен Ан-2, — отметила Галимова.

Этот самолет удобен для малой авиации, поскольку он легкий, может совершать посадку не только на аэродроме, но и на воде.

«Байкал» разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2. Начало испытаний самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года.

Напомним, на МАКС-2021 президенту республики также презентовали новейший российский истребитель. Свои новинки на авиасалоне также представлял Татарстан. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина