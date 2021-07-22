Минниханов на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел новейшую воздушную технику

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 ознакомился с самолетом ЛМС-901 «Байкал». Он должен заменить морально и технически устаревшие самолеты Ан-2. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Отмечается, что к 2024 году планируется разработка и сертификация версии самолета с отечественным двигателем ВК-800СМ, винтом АВ-901 и отечественной тормозной системой.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также Минниханов осмотрел новейший российский истребитель, представленный на авиасалоне МАКС-2021. Он оснащен оптической прицельной системой для ведения огня по целям на земле и в воздухе. Кроме того, президент РТ посмотрел представленные на выставке вертолеты АО «Вертолеты России».

Татарстан на МАКС-21 представляют 18 организаций. Это ООО УК «Турпар Аэро Групп», АО «Завод Элекон», ООО «Казанский агрегатный завод», ФГБОУ «КНИТУ-КАИ», Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», АО «КМПО», АО «Казанский вертолетный завод» и другие.

Алексей Нечаев