За карантинный апрель в Татарстане поженились в четыре раза больше пар, чем разошлись

Фото: Максим Платонов

В апреле россияне продолжали жениться, а разводились очень неохотно

Аналитическая служба консалтинговой сети FinExpertiza попыталась подсчитать количество браков и разводов в апреле 2020 года.

По статистике консалтинговой сети выяснилось, что количество браков в стране снизилось на 40,5%, а разводов — на 74,4%.



Почти во всех регионах женились меньше, чем в прошлом году, и только в Липецкой, Воронежской, Пензенской, Курской областях и Чувашии было заключено больше браков, чем в апреле прошлого года. А вот в регионах с сильными свадебными традициями карантин практически парализовал заключение браков — первое место в «антирейтинге» заняла Кабардино-Балкария с 96%-ным падением. Во всей республике в апреле поженились только 15 пар.



Рейтинг регионов по динамике заключения браков, апрель 2020 г.

Источник: finexpertiza.ru

И если россияне на крыльях любви еще готовы были с риском для жизни идти в ЗАГС, то динамика разводов продемонстрировала мощный инстинкт самосохранения: так, в Мордовии за месяц оформили только два развода, падение — 99% по сравнению с 2019 годом. А вот в Чукотском автономном округе супруги были более решительны — здесь снижение составило только 55% (в апреле разошлись 10 пар).



Рейтинг регионов по динамике оформления разводов, апрель 2020 г.

Источник: finexpertiza.ru

«Как шли беременные женщины, желающие зарегистрировать брак, так они и шли»

Если верить составленной аналитиками таблице, в Татарстане за апрель 2019 года поженились 1436 пар, а за апрель 2020-го — 515. Таким образом, мы видим снижение на 64,1%. Глубина падения по разводам куда серьезнее: 89,2% (в апреле 2019 года развелись 1237 пар, а в апреле 2020-го — только 133).

В Управлении ЗАГС по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что в апреле работа органов была организована в соответствии с постановлением №208 кабинета министров Республики Татарстан «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции»:

— Регистрировались смерти, рождения. Заявления на заключение браков регистрировались только по семейному законодательству, с сокращением срока — когда есть особое обстоятельство (угроза жизни, рождение совместного ребенка, беременность). В мае регистрация возобновилась.

Заявлений на заключение брака по особым обстоятельствам, по уверениям сотрудников Управления ЗАГС по Татарстану, больше или меньше не стало:

— Как шли беременные женщины, желающие зарегистрировать брак, так они и шли. У нас ничего не увеличилось, ничего не уменьшилось. По особым обстоятельствам мы отдельно статистику не ведем. А есть просто регистрация браков — естественно, она уменьшилась в разы, потому что только особые обстоятельства. Конечно, кто-то боялся, кто-то опасался, кто-то не шел.

«Мы сидели в кабинке, как в налоговой или как в Пенсионном фонде»

Альфия Ахмадеева вышла замуж в начале апреля — как раз когда вступали в силу ограничения и объявили про режим СМС и справок для выезда из дома. Вот что она рассказала «Реальному времени»:

— Заявление мы подавали в феврале через «Госуслуги» — на неторжественную регистрацию. Начиная примерно с 28 марта я стала звонить в ЗАГС, потому что в течение месяца должны были подтвердить, что заявление принято. Мне подтвердили: все нормально, нас распишут, а накануне регистрации нам звонили из ЗАГСа — спрашивали, точно ли мы хотим и сможем приехать. Как раз в это время вводили справки и СМС на выход из дома. К ЗАГСу на Меридианной, 4 мы приехали заранее, позвонили, нам ответили: «Ровно в час подходите к стеклянной двери сбоку, ждите там, на улице, в масках и перчатках, вам откроют». Мы пришли туда ровно в час, ощущение было, будто кругом какая-то конспирация. Ровно в час открылась дверь, нас провели какими-то закоулками через черный ход в зал наподобие МФЦ, с кучей мелких кабинок. В одну из них нас и провели. В тот момент мы в зале были единственные.



Все было очень прозаично — мы сидели в кабинке, как в налоговой или как в Пенсионном фонде. Мы расписались, нам проштамповали документы, регистратор по ту сторону стекла в кабинке объявила нас мужем и женой, и мы ушли жить семейной жизнью.



ЗАГС «с отложенным эффектом»

«Важно понимать, что в случае с заключением брака, как и в случае с разводом, на карантине работал «отложенный эффект»: вступить в брак или развестись в течение одного месяца невозможно, все заявления были поданы еще в марте. Более того, в карантинном апреле был приостановлен прием заявлений о расторжении брака.

Проценты показывают, как COVID-19 «проверил чувства» молодоженов: в каких регионах пары не испугались коронавируса, не перенесли дату свадьбы, а приехали лично в ЗАГС и поставили подписи.

То же и с числом разводов: относительно высокая или низкая динамика по этому параметру показывает, в каких регионах желание во что бы то ни стало довести бракоразводный процесс до конца вступает, условно говоря, в конфликт с инстинктом самосохранения, заставляет супругов нарушить режим самоизоляции, приехать в ЗАГС и поставить последние подписи на документах», — объясняет Елена Трубникова, президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Людмила Губаева, Дарья Пинегина