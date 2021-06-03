Татарстан вошел в десятку регионов по числу разводов

Татарстан вошел в десятку регионов, где больше всего зарегистрировано разводов. При этом республика также находится в топ-10 по количеству браков. Это следует из данных Росстата.

Больше всего разводов зарегистрировано в Москве (7,4 тыс.), Московской области (почти 5 тыс.), Краснодарском крае (3,8 тыс.). Далее следуют Санкт-Петербург (3,5 тыс.), Свердловская область (2,8 тыс.), Тюменская область, в том числе ХМАО и ЯНАО (2,5 тыс.), Челябинская область (2,4 тыс.), Ростовская область (2,2 тыс.), Татарстан (2,1 тыс.), Башкортостан (2,1 тыс.), пишет RT.

При этом браков больше всего зарегистрировано в Москве (8,6 тыс.), Московской области (6,2 тыс.), Санкт-Петербурге (4,7 тыс.), Краснодарском крае (4,3 тыс.), Свердловской области (3,3 тыс.), Тюменской области, в том числе ХМАО и ЯНАО (3,2 тыс.), Татарстане (2,6 тыс.), Ростовской области (2,6 тыс.), Башкортостане (2,5 тыс.), Челябинской области (2,5 тыс.).

Эксперты отметили позитивные данные статистики. В целом в России стали меньше разводиться.



Год назад аналитическая служба консалтинговой сети FinExpertiza попыталась подсчитать количество браков и разводов в апреле 2020 года. По статистике консалтинговой сети выяснилось, что количество браков в стране снизилось на 40,5%, а разводов — на 74,4%.

Ольга Плешкова