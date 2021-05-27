Минниханов прокомментировал объединение нефтегазохимических бизнесов компаний ТАИФ и СИБУР

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал объединение нефтегазохимических бизнесов компаний ТАИФ и СИБУР в интервью Тине Канделаки:

— Что касается [слияния ТАИФ и Сибура]… КАМАЗ — он в Татарстане, но это структура «Ростеха». Казанский авиазавод тоже «Ростеха». И это никому не мешает. Вы говорите про ТАИФ… Это крупный игрок. СИБУР — еще крупнее. Нам нужен не только рынок РФ. У нас амбициозные задачи увеличить производство полимеров и каучуков в два раза. Ресурсов одной компании не хватает. Это их, ТАИФа решения. Сделка объективная, с нами вопрос обсуждался. Если собственник создает в РТ рабочие мечта — хорошо, — сказал Минниханов.

В конце апреля Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Как было заявлено: в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.