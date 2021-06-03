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Промышленность

Леонид Михельсон: после объединения СИБУРа с ТАИФом собственники будут думать об IPO

18:58, 03.06.2021
Леонид Михельсон: после объединения СИБУРа с ТАИФом собственники будут думать об IPO
Фото: kremlin.ru

После сделки СИБУРа с ТАИФом собственники будут думать об IPO. Об этом сообщил один из акционеров СИБУРа Леонид Михельсон в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Будем думать и ускорять», — цитирует его «Интерфакс». Михельсон уточнил, что IPO СИБУРа в этом году маловероятно.

По его словам, закрытие сделки по присоединению ТАИФа к СИБУРу ожидается в сентябре.

В конце апреля Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Как было заявлено: в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в компании в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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