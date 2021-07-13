В ДУМ РТ рассказали, как в этом году пройдет Курбан-байрам в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов рассказал, как в этом году пройдет Курбан-байрам в республике. Верующих допустят в мечети, но им необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

— Коронавирус от нас не ушел, будем соблюдать дистанцию, носить маски на молитве, в мечетях — не более 100 человек. Те, кто не будут помещаться в мечети, будут читать около мечети. — рассказал Зуферов.

В этом году Курбан-Байрам намечен на 20 июля. Утренний намаз начнется в 2.30 утра, в 3.30 — проповедь перед гает-намазом, в 4 утра — гает-намаз. В 4.05 проповедь прочтут на арабском языке, в 4.30 начнется жертвоприношение.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в Москве Курбан-байрам проведут в онлайн-формате. Праздничную молитву прочитают только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

К празднованию Курбан-байрама готовятся и в Набережных Челнах. Там мероприятие могут посетить порядка трех тысяч верующих.