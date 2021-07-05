На празднование Курбан-байрама в Челнах могут собраться более 3 тысяч верующих

В Набережных Челнах готовятся к празднованию Курбан-байрама — мероприятие могут посетить порядка трех тысяч верующих, сообщил заместитель начальника УВД города, начальник полиции Михаил Чекмарев.



По его словам, в городе уже провели более 130 общественных мероприятий, и грубых нарушений порядка не наблюдалось — безопасность была обеспечена на должном уровне. Касательно Курбан-байрама, праздник будет проходить в 15 мечетях Челнов. Забой животных организуют в поселке Сидоровка в районе бывшего мясокомбината с 20 по 22 июля.

С учетом опыта прошлых лет в празднике могут поучаствовать более трех тысяч верующих, УВД города готовит комплекс мер для обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения террористических актов, сообщает Chelny.biz.

В Казани обряды жертвоприношения в Курбан-байрам проведут в 16 специально отведенных местах заклания. Все мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных ограничений.

Курбан-байрам в этом году приходится на 20 июля, в республике он объявлен выходным днем. По единогласному решению совета казыев ДУМ Татарстана, размер нисаба для совершения курбана определен в размере 36 тысяч рублей (равен стоимости 595 граммов серебра).

Маргарита Головатенко