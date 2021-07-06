В МИД Эстонии отреагировали на задержание консула в Петербурге при получении секретных документов
Задержание в Петербурге эстонского консула не будет способствовать конструктивным отношениям с ЕС. Так МИД Эстонии отреагировал на задержание своего дипломата при получении секретных сведений.
Внешнеполитическое ведомство сочло это провокацией, передает ТАСС.
Инцидент произошел сегодня вечером. Консула задержала ФСБ. Теперь к дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права.
В прошлом году Норвегия, Австрия, Нидерланды и Болгария обвинили российских дипломатов в шпионаже.ОбществоВласть
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