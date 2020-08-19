Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала

МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата после «шпионского скандала».

Ранее полиция Норвегии задержала мужчину по подозрению в шпионаже. СМИ сообщили, что норвежец мог передавать информацию российской стороне.

Российского дипломата высылают потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата, передает ТАСС сообщение норвежского МИД.