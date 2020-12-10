Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже

Амстердам обвинил в шпионаже двух российских дипломатов и объявил их персонами нон грата. Они должны покинуть Нидерланды.

По данным Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), дипломаты — офицеры СВР (Службы внешней разведки). Они работали под прикрытием в посольстве России в Гааге, сообщает телеканал NOS.

В августе текущего года российских дипломатов по подозрению в шпионаже выслали Австрия, Норвегия и Словакия.

Татьяна Леухина