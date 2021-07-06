ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула при получении секретных материалов

В Санкт-Петербурге задержали эстонского консула Марта Лятте с поличным при получении материалов закрытого характера. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

— Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России, — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

К дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права. Согласно им, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

Всего в Генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге служат шесть консулов, включая Лятте.

В прошлом году Норвегия, Австрия, Нидерланды и Болгария обвинили российских дипломатов в шпионаже.

Татьяна Леухина