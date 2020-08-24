Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата из-за шпионажа

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Вена объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на газету Krone. С 1 сентября российский дипломат должен покинуть Австрию. В посольстве России не комментируют эту информацию.



Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о хороших отношениях Москвы с Веной. Россия рассчитывает, что сообщения о высылке ее гражданина — недоразумение.

Еще он напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, когда российских сотрудников диппредставительств высылали из европейских стран. Зампред назвал это плохой тенденцией.



Напомним, после «шпионского скандала» МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата. Еще раньше по подозрению в шпионаже власти Словакии также выслали российских дипломатов.