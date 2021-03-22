Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух дипломатов России в связи со «шпионским скандалом». Им дали 72 часа, чтобы покинуть страну.

По данным прокуратуры Болгарии, двое российских граждан вели неконтролируемую разведывательную деятельность, которая несовместима с дипломатическими отношениями, передает «РИА Новости».

В российском МИД назвали высылку дипломатов безосновательной и подчеркнули, что Москва сохраняет за собой право на ответ.

В январе власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева, который нарушил действующий в стране режим самоизоляции против COVID-19. Какие именно антиковидные правила были нарушены, не уточняется. А в декабре прошлого года власти Колумбии выдворили двух российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Россия ответила на это симметрично.

