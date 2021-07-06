Главное к утру: госпитализация Москальковой, цена нефти Brent выше $77, «Рубин» обыграл «Урал»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 6 июля:
- Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Сейчас она находится под медицинским наблюдением. Работа в аппарате Москальковой ведется по плану.
- Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре текущего года на лондонской бирже ICE выросла на 1,1% и достигла $77 за баррель. В последний раз цена Brent превышала $77 за баррель 29 октября 2018 года. Рост стоимости нефти произошел на фоне новостей о том, что министры стран ОПЕК+ отменили встречу, которая должна была состояться 5 июля.
- Казанский «Рубин» обыграл «Урал» во втором контрольном матче между этими командами. Игра проходила на казанской «Ак Барс Арене» в необычном формате — в три тайма по 45 минут. Уральцы открыли счет уже на 9-й минуте. Алексей Герасимов выиграл борьбу на «втором этаже» после подачи с углового и пробил точно в верхний угол. Сравнять счет удалось полузащитнику казанцев Хван Ин Бому. Кореец грудью получил верховую передачу от Джордже Деспотовича и, не опуская мяч на газон, пробил в девятку. Во втором тайме «Рубин» забил еще два безответных мяча. Голы на счету Деспотовича и Олега Шатова, который сам реализовал заработанный пенальти. Отметим, что в первом поединке «Рубина» и «Урала» казанцы проиграли со счетом 0:2. Дублем в Екатеринбурге отметился Егорычев.
- В Татарстане на территории Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского района отменили карантин в связи с бешенством животных. Ограничительные мероприятия, введенные в связи с заболеванием бешенством животных, на территории личного подсобного хозяйства на улице Центральной, дом 4, села Красная Кадка в Краснокадкинском сельском поселении установили 28 апреля.
- Российские туристы, изолированные на Кубе из-за положительных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, не смогут претендовать на компенсации от туроператоров. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Власти Кубы отменили режим самоизоляции для 106 российских туристов, еще 86 человек ждут повторного ПЦР-тестирования.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым