В Татарстане отменили карантин по бешенству в одном из сельских поселений Нижнекамского района
В Татарстане на территории Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского района отменили карантин в связи с бешенством животных. Соответствующий указ от 3 июля опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Ограничительные мероприятия, введенные в связи с заболеванием бешенством животных, на территории личного подсобного хозяйства на улице Центральной, дом 4, села Красная Кадка в Краснокадкинском сельском поселении установили 28 апреля.
Указ об отмене карантина вступил в силу со дня его подписания.
В конце июня в Высокогорском районе Татарстана ввели карантин по бешенству.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым