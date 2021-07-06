В Татарстане отменили карантин по бешенству в одном из сельских поселений Нижнекамского района

В Татарстане на территории Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского района отменили карантин в связи с бешенством животных. Соответствующий указ от 3 июля опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Ограничительные мероприятия, введенные в связи с заболеванием бешенством животных, на территории личного подсобного хозяйства на улице Центральной, дом 4, села Красная Кадка в Краснокадкинском сельском поселении установили 28 апреля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Указ об отмене карантина вступил в силу со дня его подписания.

В конце июня в Высокогорском районе Татарстана ввели карантин по бешенству.



Татьяна Леухина