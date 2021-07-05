Цена нефти Brent поднялась выше $77 за баррель впервые с 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре текущего года на лондонской бирже ICE выросла на 1,1% и достигла $77 за баррель. Об этом свидетельствовали данные торговой площадки на 19.16 мск.

В последний раз цена Brent превышала $77 за баррель 29 октября 2018 года. Рост стоимости нефти произошел на фоне новостей о том, что министры стран ОПЕК+ отменили встречу, которая должна была состояться сегодня, 5 июля, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 июня цена на российскую нефть Urals на европейском рынке достигла максимума с октября 2018 года. С начала 2021 года она подорожала в 1,5 раза. 25 июня ее стоимость составила $74,75 за баррель. 23 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года достигла $76,02 за баррель, также превысив показатель 2018 года.



Татьяна Леухина