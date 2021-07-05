«Рубин» взял реванш у «Урала» во втором контрольном матче
Казанский «Рубин» обыграл «Урал» во втором контрольном матче между этими командами. Игра проходила на казанской «Ак Барс Арене» в необычном формате — в три тайма по 45 минут.
Уральцы открыли счет уже на 9-й минуте. Алексей Герасимов выиграл борьбу на «втором этаже» после подачи с углового и пробил точно в верхний угол. Сравнять счет удалось полузащитнику казанцев Хван Ин Бому. Кореец грудью получил верховую передачу от Джордже Деспотовича и, не опуская мяч на газон, пробил в девятку.
Во втором тайме «Рубин» забил еще два безответных мяча. Голы на счету Деспотовича и Олега Шатова, который сам реализовал заработанный пенальти.
Отметим, что в первом поединке «Рубина» и «Урала» казанцы проиграли со счетом 0:2. Дублем в Екатеринбурге отметился Егорычев.
Справка
Рубин — Урал — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
5 июля 2021
Стадион «Ак Барс Арена».
Голы: Ин Бом, 26; Деспотович, 57; Шатов, 89 (с пенальти) — Герасимов, 9.
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