«Рубин» взял реванш у «Урала» во втором контрольном матче

Казанский «Рубин» обыграл «Урал» во втором контрольном матче между этими командами. Игра проходила на казанской «Ак Барс Арене» в необычном формате — в три тайма по 45 минут.

Уральцы открыли счет уже на 9-й минуте. Алексей Герасимов выиграл борьбу на «втором этаже» после подачи с углового и пробил точно в верхний угол. Сравнять счет удалось полузащитнику казанцев Хван Ин Бому. Кореец грудью получил верховую передачу от Джордже Деспотовича и, не опуская мяч на газон, пробил в девятку.

Во втором тайме «Рубин» забил еще два безответных мяча. Голы на счету Деспотовича и Олега Шатова, который сам реализовал заработанный пенальти.

Отметим, что в первом поединке «Рубина» и «Урала» казанцы проиграли со счетом 0:2. Дублем в Екатеринбурге отметился Егорычев.