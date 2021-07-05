Саудовская Аравия предложила продление сделки ОПЕК+ на 2022 год

Саудовская Аравия призвала к продлению сделку по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на 2022 год, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.



По его словам, увеличить нефтедобычу на 400 баррелей в сутки на месяц недостаточно, это не прекратит сокращений в апреле 2022 года. «Продление сделки ОПЕК+ — это основа, а увеличение нефтедобычи — это часть нашего предложения», — приводит слова министра «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Объединенные Арабские Эмираты поддержали предложение стран ОПЕК+ по увеличению добычи нефти с августа по декабрь 2021 года без каких-либо условий. Однако ОАЭ указали, что министерский комитет ОПЕК+ предложил лишь один вариант — нарастить добычу при условии продления действующего соглашения до декабря следующего года. Это, по мнению страны, «является несправедливым соглашением для ОАЭ с точки зрения базовой точки отсчета для квот на добычу».

Напомним, в минувшую пятницу, 2 июля, министры стран ОПЕК+ не смогли достичь договоренности по вопросам добычи нефти до конца этого года. Сообщалось, что возникли проблемы с позицией ОАЭ, которые были готовы согласиться на продление сделки после апреля 2022 года и на увеличение добычи нефти до конца этого года на 2 млн б/с, если организация пересмотрит параметры соглашения по сокращению добычи сырья.

Переговоры, которые начались 1 июля, продолжатся в понедельник, 5 июля, в 16.00.

Маргарита Головатенко