Министры ОПЕК+ вновь не смогли договориться по добыче нефти

Министры стран ОПЕК+ вновь не смогли достичь договоренности по вопросам добычи нефти до конца этого года. Переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля, в 16.00, пишет ТАСС.

По данным агентства, переговоры перенесли по предложению России. В ходе встречи министров возникли проблемы с позицией ОАЭ: страна готова дать согласие на продление сделки после апреля следующего года и на увеличение добычи нефти до конца 2021 года на 2 млн б/с, если ОПЕК+ пересмотрит параметры соглашения по сокращению добычи нефти.

Сегодня уже сообщалось, что все члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+, кроме ОАЭ, одобрили план по увеличению добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц с августа до конца 2021 года. Помимо этого они поддержали продление сделки до конца следующего года.

Отметим, что накануне министры ОПЕК+ также не смогли достичь договоренности по наращиванию добычи нефти в ближайшие месяцы, так как некоторые страны, в частности ОАЭ и Казахстан, не одобрили предложенное распределение квот по увеличению добычи нефти.

Татьяна Демина