Министры ОПЕК+ не смогли договориться по добыче нефти на ближайшие месяцы

На сегодняшней встрече министры ОПЕК+ не смогли достичь договоренности по увеличению добычи нефти в ближайшие месяцы. Заседание мониторинга и встреча ОПЕК+ пройдут также в пятницу, 2 июля.

Решено взять еще один день для консультаций, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК. Известно, что некоторые страны, в частности ОАЭ и Казахстан, не одобрили предложенное распределение квот по увеличению добычи нефти.

В начале июня министры стран ОПЕК+ договорились оставить в силе план восстановления добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая — июля. Добыча нефти в России и Саудовской Аравии в июле должна составлять 9,49 млн б/с. Страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн б/с к базовому уровню. СМИ сообщали, что ОПЕК+ обсуждает возможность ежемесячного наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с и после августа.

Татьяна Демина