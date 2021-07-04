ОАЭ высказали свою позицию по предложению ОПЕК+ наращивать добычу нефти с августа

Фото: Максим Платонов (архив)

Объединенные Арабские Эмираты поддерживают предложение стран ОПЕК+ по увеличению добычи нефти с августа по декабрь 2021 года без каких-либо условий. Власти страны считают, что мировой рынок на сегодняшний день остро нуждается в этом.

Однако ОАЭ указали, что министерский комитет ОПЕК+ предложил лишь один вариант — нарастить добычу при условии продления действующего соглашения до декабря следующего года. Это, по мнению страны, «является несправедливым соглашением для ОАЭ с точки зрения базовой точки отсчета для квот на добычу», пишет ТАСС.

В Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ обратили внимание, что они обратились к ОПЕК+ с просьбой пересмотра коэффициентов базовых точек для ссылки на сокращение, «чтобы обеспечить справедливые квоты для всех членов при продлении».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в минувшую пятницу, 2 июля, министры стран ОПЕК+ не смогли достичь договоренности по вопросам добычи нефти до конца этого года. Сообщалось, что возникли проблемы с позицией ОАЭ, которые были готовы согласиться на продление сделки после апреля 2022 года и на увеличение добычи нефти до конца этого года на 2 млн б/с, если организация пересмотрит параметры соглашения по сокращению добычи сырья.

Переговоры, которые начались 1 июля, продолжатся в понедельник, 5 июля, в 16.00



Татьяна Демина