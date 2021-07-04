Китайские космонавты вышли в открытый космос впервые за 13 лет

Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля «Тяньхэ» строящейся орбитальной станции «Тяньгун» в открытый космос для проведения внекорабельной деятельности. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, модуль «Тяньхэ» на некоторое время покинули тайконавты Лю Бомин и Тан Хунбо.

Таким образом, это была первая миссия по выходу в космос для экипажа «Шэньчжоу-12" и первая внекорабельная активность для китайских космонавтов за последние 13 лет. В последний раз китайские космонавты выходили в открытый космос в 2008 году.

Ночью 15 мая китайский космический аппарат Tianwen-1 с марсоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Марса. Так, Китай стал третьей после США и СССР страной, выполнившей успешную мягкую посадку на Красную планету.

Татьяна Леухина