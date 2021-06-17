В базовый модуль орбитальной станции КНР вошел первый экипаж

Корабль «Шэньчжоу-12» сегодня состыковался с китайской орбитальной станцией — с основным отсеком «Тяньхэ». Корабль запустили с космодрома Цзюцюань в 09.22 по местному времени (04.22 мск). Корабль с тремя космонавтами на борту успешно вывели на орбиту.



Нескольким позднее китайские астронавты вошли в основной модуль космической станции «Тяньхэ» c борта космического корабля, сообщает RT.

Китай успешно запускал космический корабль «Шэньчжоу-11» в 2016 году. Тогда корабль вышел на расчетную орбиту с двумя космонавтами на борту.

Маргарита Головатенко