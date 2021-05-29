Китайский космический грузовик вышел на орбиту

Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» успешно вышел на заданную орбиту. Ему предстоит стыковка с базовым модулем орбитальной станции.

Ракету-носитель «Чанчжэн-7» с грузовиком запустили в 20.55 по местному времени (15.55 мск) с космодрома «Вэньчан» на китайском острове Хайнань. Через 604 секунды после запуска грузовой корабль успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, передает «РИА Новости».

Изначально запуск корабля планировался на 20 мая. Его перенесли по техническим причинам.

Ночью 15 мая китайский космический аппарат Tianwen-1 с марсоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Марса. Так, Китай стал третьей после США и СССР страной, выполнившей успешную мягкую посадку на Красную планету.

С успешной посадкой на Марс китайских коллег поздравил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.