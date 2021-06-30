Представитель Niletto прокомментировал ситуацию вокруг концерта певца ко Дню молодежи в Челнах

Представитель Niletto прокомментировал ситуацию вокруг концерта певца ко Дне молодежи в Набережных Челнах, где собрались несколько тысяч человек без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. По его словам, ответственными за соблюдение «ковидных» мер лежит по договору на организаторах.

«Мы не отвечаем за соблюдение социальной дистанции, за масочный режим. Это было не наше выступление, это было огромное мероприятие», — заявил представитель Niletto в эфире программы «Вести Татарстан».

Организаторов концерта Niletto уже вызвали в Роспотребнадзор. Ведомство проверит наличии в их действиях состава административного правонарушения.



Niletto в своем instagram-аккаунте написал, что концерт посетили 35 тыс. человек. В сети публиковались видео, на котором фанаты артиста прорвались близко к сцене. Челнинцы не соблюдали ни социальную дистанцию, ни масочный режим.

Гглава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев после выступления Niletto предложил ужесточить «антиковидные» ограничения. Он отметил, что на концерте ко Дню молодежи челнинцы забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции.



Мэр Челнов Наиль Магдеев с таким мнением не согласился и упрекнул Бариева в слабом контроле за общественным транспортом. «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями», — заявил он.



Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований, на что тот ответил следующее: «Где-то были нарушения. Да, они были. И президент именно по этому вопросу сделал замечание, не по самому факту проведения».





Татьяна Демина