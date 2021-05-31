В Египте сняли ограничения на работу ресторанов

Власти Египта сняли введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения. Торговые центры и магазины могут вернуться к обычному летнему графику работы. Об этом сообщило издание Ahram Online со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

«Высшая комиссия по борьбе с коронавирусом дала согласие на возвращение к летнему графику работы магазинов, торговых центров, кафе и ресторанов», — говорится в сообщении.

фото: Максим Платонов

С 1 июня распоряжение вступает в силу. Однако в стране сохранится запрет на проведение свадеб в закрытых залах. С 6 мая магазины, рестораны, кафе и кинотеатры переходили на сокращенный режим работы.

В Татарстане кафе и ресторанам разрешается возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации после того, как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом.



Алексей Нечаев