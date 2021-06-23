В Москве введут вход в заведения по QR-коду вакцинации с 28 июня

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

С понедельника, 28 июня, все московские предприятия общественного питания начнут работу в «бесковидном» режиме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Жители смогут посещать заведения общественного питания, только если они прошли вакцинацию, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или же имеют отрицательный ПЦР-тест (действителен в течение трех дней). При себе нужно иметь специальный QR-код. Бумажные справки и сертификаты при этом не принимаются.

Собянин отметил, что ввод временного порядка на посещение заведений общепита вводится во избежание нового локдауна. Теперь рестораны, кафе и бары должны создать систему проверки наличия QR-кодов. Только после проверки системы контроля в столице разрешат открыть фуд-корты.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичный транспорт и предприятия торговли не планируется переводить в «бесковидный» режим и ограничивать вход для людей без QR-кода.

Маргарита Головатенко