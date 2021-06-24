Муфтий Москвы рассказал о фетве по халяльности «Спутника V»

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте этого года Совет улемов России утвердил богословское заключение (фетву) по халяльности вакцины от коронавируса «Спутник V». О процессе признания препарата соответствующим канонам ислама рассказал муфтий Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов.

По его словам, рассмотрение вопроса о халяльности «Спутника V» проходило в несколько этапов. В первую очередь обсуждались теоретические аспекты — проводились круглые столы о принципах работы вакцины и ее ингредиентов с участием профильных специалистов.

Аляутдинов заявил, что многие опасались объемов спирта в препарате, «но, как выяснилось, его объем меньше, чем спирт, который впитывается через кожу во время инъекции», пишет «Башинформ».

На следующем этапе члены Совета улемов и эксперты по халяль-сертификации посетили предприятия, где производится «Спутник V». В процессах изготовления не обнаружили ничего, что нарушало бы мусульманские каноны.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце января Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов для проверки вакцины на халяльность. Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», уже тогда ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения.

Позже руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин подтвердил, что в составе вакцины «Спутник V» нет запретных с точки зрения ислама компонентов.



Татьяна Демина