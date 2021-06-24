Два футболиста сборной России попали в сотню лучших игроков группового раунда Евро-2020

Сайт футбольной статистики WhoScored опубликовал топ-100 лучших игроков группового раунда чемпионата Европы — 2020. Список составлен на основе средней оценки за матч на турнире.

Сотню лучших возглавляет хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брейне со средней оценкой 8,84. В тройку также вошли представитель Португалии Криштиану Роналду (8,06) и голландец Френки Де Йонг (7,87).

Несмотря на провальное выступление, в топ-100 попали и два российских футболиста. Капитан сборной России Артем Дзюба расположился на 84-м месте (6,93), а полузащитник Далер Кузяев занял 91-ю позиции (6,90).

Фото: rfs.ru

Напомним, российская команда досрочно покинула Евро-2020, заняв четвертое место в группе В. На турнире сборная России одержала одну победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла с крупным счетом Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Президент РФС Александр Дюков назвал выступление команды под управлением Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительным.

Какие уроки нам надо извлечь из провала на чемпионате Европы?