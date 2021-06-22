Глава РФС Дюков: «Результаты сборной России на Евро — неудовлетворительные»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал выступление сборной России на чемпионате Европы-2020 неудовлетворительным. По его словам, национальная команда не выполнила поставленную перед ней цель выйти из группы.

При этом Дюков отметил, что делать кадровые выводы по сборной пока рано.

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене», — цитирует Дюкова служба коммуникаций РФС.

Фото: rfs.ru

Напомним, сборная России по футболу досрочно вылетела из Евро-2020, заняв 4-е место в группе В. В заключительном матче группового раунда россияне крупно уступили Дании (1:4).

После игры Черчесов не стал подавать в отставку с поста главного тренера. Его контракт со сборной действует до конца ЧМ-2022.